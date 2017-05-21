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苗縣469瓶過期正露丸改標再賣 明起可退貨

2017-05-21  12:46

［記者許展溢／苗栗報導］中榮貿易股份有限公司製造「極品正露丸」、「極東正露丸」遭衛生福利部食品藥物管理署發現，涉及以退回品及過期品重新包裝，更改標籤及有效期間標示。苗栗縣政府衛生局指出，縣內藥局、藥商共106家，已清查共469瓶下架回收。民眾明天起可持瓶身至經銷商辦理退貨。

苗縣府衛生局表示，第一時間隨即在縣內106家藥局、藥商啟動稽查，發現極品正露丸有291瓶、極東正露丸178瓶，共計469瓶，要求全部下架回收。

苗縣府衛生局呼籲，有購買此2項產品的民眾，一定要停止使用，明天起可以持瓶身至經銷商要求辦理退貨。另外，市面上如發現還有販售此藥品，也要馬上向衛生局反映。強調如有違法製造或輸入藥品，可依藥事法第82條規定，處10年以下有期徒刑，開罰最高1億元。

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  • 苗栗縣政府衛生局已清查469瓶下架回收，民眾明天起可持瓶身至經銷商辦理退貨。（記者許展溢翻攝）

    苗栗縣政府衛生局已清查469瓶下架回收，民眾明天起可持瓶身至經銷商辦理退貨。（記者許展溢翻攝）

  • 苗栗縣政府衛生局到藥局稽查過期正露丸，並要求下架。（記者許展溢翻攝）

    苗栗縣政府衛生局到藥局稽查過期正露丸，並要求下架。（記者許展溢翻攝）

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