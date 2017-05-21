景氣回春？彰化就業博覧會釋2千職缺
2017-05-21 12:46
〔記者顏宏駿／彰化報導〕景氣回春？彰化縣府今天在員林國小舉辦「就業搶先機、職場好幸福」就業博覽會，42間廠商加入徵才，一次就釋出2000個工作職缺，讓人感覺好像景氣已經回春了。
參加徵才的共有矽品、友達、正新橡膠、聯華、泰山、台灣玻璃、YouBike等42家知名廠商參與，求職者不斷湧入會場，廠方派出的面試主管立即進行第一關的面試。
以往類似的徵才活動，不乏五、四星級飯店，今天飯店業的職缺減少很多，一名飯店業主管說，中國客現在少了約6成，他們進行人力縮減，這次出缺的是廚房助理。
現場職缺以傳統製造業為大宗，泰山公司一名主管說，現在台灣工人難請，傳統製造業，老一代的工人都退休，新一代的年輕人不想做粗重的現場作業員，以致一直徵不到人，「所以你會看到職缺很多，但很多傳統製造業仍招不到人」。
一間來自社頭的織襪廠蕭姓總經理親自到場面試員工，他說，他的工廠有5、6名年資超過20年的織襪師，他們都很會修織襪機，每人的月薪都在5、6萬元，「這是20年來，不斷調升的結果」，但老師傅在這2年都會退休，他急死了！新進的員工要養成這樣的師傅，至少要5年，有時培養到一半，該名年輕人就受不了，不想幹了，年輕人寧願去茶吧搖茶，「不曉得，年輕人在想什麼，你能搖茶一輩子嗎，但學會織襪，可以讓你有一技之長，又能用一輩子」。
一名陳姓求職民眾說，他原本在中國東莞上班，因父親年老回台，工作必須重新尋找，他發現現場有很多就業方案，他希望多了解國內的市場，再決定做何種工作。
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