創會考首例在國中應考 選緘症考生家長發聲明

2017-05-21 12:25

〔記者林曉雲／台北報導〕創下國中教育會考首例，在國中應考的選擇性緘默症考生小皮（化名），其家長今與台灣選擇性緘默症協會籌備會發出聯合聲明。家長表示，一年多來爭取在熟悉的地點應考，均被以不符常規，遭到拒絕，直到考前一天夜晚，有關單位才基於同理心，以緊急特例同意，呼籲教育部等相關單位應重視選擇性緘默症及焦慮症的考生權益，主動考量包括應考等各項需求，做出制度化的改變和支持，才能真正解決問題，但很誠摯感謝緊急支援的老師以及所有受到影響的人員。

聲明表示，小皮參加會考的過程凸顯出，現行特殊考場沒有任何讓所有類似需求的考生能夠應考的選項，《身心障礙學生考試服務辦法》第四條：「考試服務之提供，應以達成該項考試目的為原則。」然而小皮原本成績優異，在陌生的特殊考場應試卻會導致科科零分。

小皮家長強調，所有國中畢業生都有參加會考的權利，現行特殊考場形同剝奪類似需求考生的機會，拒絕雖有障礙但仍努力求學的一群學生。在其他國家，集中特殊試場以外的「替代性地點」為選項之一。以英國的普通中等教育證書（GCSE）為例 ，情緒障礙者可於家裡或公共場所應考，適用於選擇性緘默合併社交焦慮者 。

台灣選擇性緘默症協會籌備會表示，選擇性緘默症之盛行率在兒童時期為每140位中有一位，小皮的困境反映台灣各地許多被長期忽略的選擇性緘默者家庭。相關單位重視選擇性緘默症及焦慮症，主動考量包括應考等各項需求，做出制度化的改變和支持，才能真正解決問題。