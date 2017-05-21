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PTT提早開機 鄉民：手抖症狀終於停了

PTT在今早11點多提早開機，該名鄉民搶到八卦版第一篇文。（圖擷取自PTT）

2017-05-21  12:30

〔即時新聞／綜合報導〕台灣最大的網路社交論壇PTT，因為高壓配電設備維修，於今（21日）上午5點開始停機，原定將停機12小時到下午5點，不過PTT已經提早到今天中午11點許開機，讓不少網友紛紛登入留言。

原本PTT表定的維修時間是到今天下午5點，不過，在今天11點多就提早開機，11點42分就有網友在八卦板搶到開機後第一篇文章，該篇文章被陸續進來的鄉民推爆，紛紛在底下留言：「這世界變回彩色的了」、「手抖的症狀終於停了」、「生活又有重心惹」、「吃飯有PTT看真幸福」、「天堂打開了」。

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  • 鄉民歡慶湧入推爆文章。（圖擷取自PTT）

    鄉民歡慶湧入推爆文章。（圖擷取自PTT）

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