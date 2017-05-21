PTT提早開機 鄉民：手抖症狀終於停了
2017-05-21 12:30
PTT在今早11點多提早開機，該名鄉民搶到八卦版第一篇文。（圖擷取自PTT）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣最大的網路社交論壇PTT，因為高壓配電設備維修，於今（21日）上午5點開始停機，原定將停機12小時到下午5點，不過PTT已經提早到今天中午11點許開機，讓不少網友紛紛登入留言。
原本PTT表定的維修時間是到今天下午5點，不過，在今天11點多就提早開機，11點42分就有網友在八卦板搶到開機後第一篇文章，該篇文章被陸續進來的鄉民推爆，紛紛在底下留言：「這世界變回彩色的了」、「手抖的症狀終於停了」、「生活又有重心惹」、「吃飯有PTT看真幸福」、「天堂打開了」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走
- 比高鐵快！超跑國道飆320公里還被超車
- 【往事留聲機】賣米的日子
- 《清水火車站到高美濕地》假日接駁688線 27日上路
- MLB》評價不輸大谷 古巴「地表最強球員」約定白襪
- 承認敗選 洪秀柱籲全黨團結 郝龍斌提三期盼
- 爸媽頒獎賀千安 王勝偉神預測
- 豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈
- 南台灣首個護理工會 成立
- CIA有內奸 紐時：多名線民在中國被殺
- 獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘
- 家暴夫殺妻 判賠她兒女326萬
- 頭七後喚豬哥亮入夢 謝金晶盼父親抱抱
- （獨家）黑道搶喬豬哥亮賭債 5折結帳加「服務費」還有...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Xi threatened to start war over S China Sea: Duterte
- 一帶一路免驚 新南向不輸中國
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Wu Den-yih wins KMT chair election
- 玄機重重…吳敦義與習近平首度交鋒
- 謝金燕傷痛唱五月天這首歌 紐約開唱滿滿打氣觀眾
- 謝金燕談演唱心情 變裝秀為爸爸表演的
- 最佳拍檔辛然配 羅馬爭第3冠
- 中和民宅竄火 1女子救出送醫
- 肩射式刺針飛彈 軍方評估向美增購300枚
- 美對IS改採包圍殺光戰略
- 中村獅童發現罹癌 大恩人竟是老婆
- 【朵朵小語】應該不應該
- Kingsmill錦標賽》湯普森第3回合續保領先 龔怡萍和徐薇淩並列28
- 520結婚450對 比去年多1成2
- 蔡英文邀兒童遊官邸 低調過520
- 不願當全職媽媽 女星為事業放棄嫁豪門
- 二軍首轟隔天…申皓瑋一軍敲首安！
- 雙士獨霸？ NBA主席：這不是問題
- 曾沛慈開唱秒殺 放話十八般武藝謝票
- 苗栗三鐵賽事傳意外 男子游泳項目中溺斃
- 指吳敦義責任重大 王金平︰有需要會參與黨改造
- 〈失格戀人〉被情緒勒索的 暴力愛情
- 新聞透視》吳敦義大勝 黨內路線矛盾依舊
- 打滑失控撞山壁 賓士車翻一圈 駕駛擦傷送醫
- 義大利火山沉寂近500年 專家警告有異常變化恐噴發
- 謝金燕望天喊：爸我愛你！《姐姐》忍痛秀變裝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：PTT提早開機 鄉民：手抖症狀終於停了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分