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五府千歲李王壽誕 逾600斤豬腳麵線吃平安

高雄茄萣白砂崙萬福宮今天上午準備600多斤豬腳麵線，為五府千歲李王祝壽，吸引上千名信眾排隊吃平安。（記者蘇福男攝）

2017-05-21  12:17

〔記者蘇福男／茄萣報導〕今天是五府千歲李王壽誕，高雄茄萣白砂崙萬福宮上午準備了600多斤豬腳麵線祝壽，吸引逾千名信眾排隊吃平安，廟埕熱鬧滾滾。

茄萣居民昔日討海為生，宗教信仰十分虔誠，聚落大廟不是供奉王爺公就是媽祖婆，是高雄地區目前仍保有建醮燒王船祭典的區域，廟會藝陣也獨具地方文化特色。

白砂崙大廟萬福宮供奉李、池、吳、朱、范5位王爺千歲，5人都是大唐功臣，包括李大亮、池夢彪、吳孝寬、朱叔裕和范承業，相傳5人結拜為兄弟，李大亮為大哥，5人輔助唐高祖李淵為大唐效力，立下赫赫戰功。

李公文武雙全、忠君愛國、體恤百姓，仙逝後飛昇靈霄，玉皇大帝讚其忠君愛國的忠義清廉情操，敕封為代天巡狩王爺神，駐守人間，擁坐王船，巡狩四方，以驅疫除瘟，聖稱為大王李府千歲，以農曆4月26日為李公聖壽。

萬福宮主委施錦川表示，該廟10幾年前即在李府千歲聖誕當天，以豬腳麵線祝壽人神同樂，由於排隊吃平安的信眾日漸增多，豬腳麵線已從100多斤逐年增加份量，今年準備500斤豬腳、130斤麵線，吸引上千名信眾共襄盛舉，仍供不應求。

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  • 茄萣萬福宮李王壽誕今年準備500斤豬腳，仍供不應求。（記者蘇福男攝）

    茄萣萬福宮李王壽誕今年準備500斤豬腳，仍供不應求。（記者蘇福男攝）

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