加油趁今天！明日汽柴油分別漲5角及6角

由於國際原油供給量減少，帶動油價上揚，因此中油及台塑宣佈，下週一汽柴油分別調漲0.5及0.6元。（資料照，記者許國楨攝）

2017-05-21 12:11

〔記者林筑涵／台北報導〕由於國際原油供給量減少，帶動油價上揚，因此中油及台塑宣佈，下週一汽柴油分別調漲0.5及0.6元。

中油表示，本週國際油價受到沙烏地阿拉伯與俄羅斯能源部長發表聯合聲明，力促延長減產協議延長至明年3月底，加上美國庫存油量減少。因此，週一凌晨零時起調整為92無鉛汽油每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.4元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.5元。

同時，台塑化與中油調幅相同，週一凌晨一時調整後92無鉛汽油價格每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.3元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.2元。