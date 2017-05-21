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英文閱讀「落落長」 考生嘆「太惡劣」

2017-05-21  12:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕會考英文結束，考生步出考場卻傳不少嘆息聲，多反映英文閱讀題文章太長，題目也長，甚至連選項的單一選項就佔去一行，通篇「落落長」，考驗耐心及細心度，有人一看到長文就看不下去，直呼「太惡劣」。

居仁國中學生張博勛說，單選題考文法及單字幾乎都很簡單，考驗在閱讀，文章超長，他一看到考卷就湧上「看不下去」之感，甚至連各題的單一選項都佔去一行，他說，雖然沒有艱澀單字，但很考驗耐心及細心度，認為今年考題偏難。

居仁國中學生陳家葦也說，題目中間偏難，關鑑在閱讀，除文章長外，也考很細，要精讀內容，尤其選項也長，但各選項內容往往只差一丁點，不細心很容易選錯。有考生在旁附和，今年出題「太惡劣啦」。

居仁國中學生鄒禹紳說，閱讀內容很豐富，有美國電影全球化對其他國家的文化衝擊，也有講醫師過勞、協助農家販售NG水果及二手書交換的內容，很實用，甚至有一在野外遇到殺人魔的題目，很像在看小說，感覺今年題目有趣，其實沒有艱澀單字，耐心點看完，還算好答題。

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  • 會考最後一節英聽前休息時間，考生稍放鬆等後最後一關。（記者蘇孟娟攝）

    會考最後一節英聽前休息時間，考生稍放鬆等後最後一關。（記者蘇孟娟攝）

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標題：英文閱讀「落落長」 考生嘆「太惡劣」


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