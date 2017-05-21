新北國外影視協拍 九份山城、十分老街大熱門
2017-05-21 12:00
《Travel Show》主持人Laith Bazari介紹平溪放天燈。（新北市政府文化局提供）
〔記者李雅雯／新北報導〕新北市轄內的九份老街、十分老街為深受歡迎的旅遊景點；也是國外影視拍攝取景的熱點。新北市政府文化局近期接待的國外影視協拍案例為來自杜拜的阿拉比亞電視台工作團隊，其在本月11日造訪平溪、九份地區錄製旅遊節目《Travel Show》。
《Travel Show》工作團隊在新北市政府文化局協助下，走訪十分老街、十分車站、十分瀑布、九份老街等特色景點，特別介紹在地的祈福文化和九份山城的美麗。主持人Laith Bazari親自體驗施放天燈，在天燈上寫下節目名稱和祈求拍攝順利，讓祈求緩緩上天庭。Laith Bazari說，第一次到訪台灣，相較於杜拜，台灣天氣不算太熱，對於亞洲人會在晴天撐傘覺得有趣，還在現場特地向韓國旅客借傘拍攝；他也提到，十分和九份一帶風景優美，台灣民眾很熱情。
新北市政府文化局長林寬裕指出，新北市一年有超過40件國外影視協拍，特色老街深受國外劇組喜愛，十分老街、九份老街、深坑老街等都是熱門取景點；去年日本偶像團體Luce Twinkle Wink的MV，和韓國電視劇《爸爸我來服侍您》都選在九份老街拍攝；除了杜拜電視台，另還有日本和歐洲的旅遊節目正在洽談協拍中。
《Travel Show》曾介紹巴黎、倫敦、布拉格等地的旅遊景點，這次來台錄製5集節目，除了介紹新北市平溪、瑞芳外，另還有故宮博物館、101大樓、西門町等地方，節目預計在今年7月於22個阿拉伯國家、地區播出。
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