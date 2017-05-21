「WHO NEEDS TAIWAN」下午3點北車見

多位公衛、醫療人士與學生共同召開國際記者會，抗議中國打壓，呼籲國際社會支持台灣成為WHO成員。（記者陳志曲攝）

2017-05-21 12:06

〔記者陳炳宏／台北報導〕世界衛生組織（WHO）拒絕台灣加入，台灣健康空氣行動聯盟與多個醫界團體，今天（521）下午3點將舉行「挺台灣進WHO 防疫護全球」行動，在台北車站新光三越前的忠孝西路一段進行封街，並發送2000個白色氣球和5000張貼紙，邀請民眾穿白衣白袍參與千人藍布排大字「WHO NEEDS TAIWAN」對國際發聲 向中國抗議，也一起為台灣參與WHA站出來打氣。

今天一早10多位公衛、醫療人士和年輕學子也共同召開國際記者會，發表聲明，呼籲世衛組織不能受制於中國的野蠻霸道，應捐棄以國家或政府做為維護健康正當性的舊思維，以創新的作為，讓2355萬台灣人民能夠貢獻台灣經驗，實際參與維護全人類衛生和健康的活動。

記者會中出席人士也共同發出台灣應該加入世界衛生組織（WHO）和參與世界衛生大會（WHA）的聲音，並呼籲國際社會應支持台灣成為WHO的成員，並表達WHO需要台灣加入以實現「全民健康」的目標。

台大公共衛生學院副院長詹長權表示，今天台灣醫界願意站出來，透過民間的力量向世界提出訴求，他也呼籲，希望世界衛生組織秘書長陳馮富珍可以在會議開幕前，發給台灣衛福部長陳時中正式邀請函，讓陳時中可以帶領團員進入世界衛生大會，跟全世界愛好和平、想促進全世界人民健康的人一起努力。

詹長權強調，台灣成功的健保體系就是弭平健康不平等的非常成功例子，尤其目前全球還有一敗以上人口，居住在沒有全民健保的國度裡，台灣的經驗剛好可以給他們好好參考。他並表示，當世界衛生組織刻意忽略台灣經驗，不用台灣專家、政府提供的專業，對於因為健保體系不完整，無法受到妥善治療的其他地區人民，是一個不公平作法。

此外，包括葉光芃醫師、臺大醫院兒童胸腔加護醫學科醫師呂立、台灣婦產科醫學會副秘書長何信頤醫師、中研院法律學研究所副研究員吳全鋒、北醫生殖科主治醫師楊鵬生、北醫王呈瑋醫師、 洪德仁醫師、美國學校國一學生劉采薇Emma、清華大學語言所碩一學生潘俞翔等，也都出席記者會聲援。