夏日夜晚限定，比煙火燦爛的穗花棋盤腳將盛開。（五結鄉產業發展協會提供）

2017-05-21 11:54

［記者簡惠茹／宜蘭報導］比夏日煙火還燦爛的穗花棋盤腳即將盛開，宜蘭縣五結鄉五十二甲溼地的自然生態再度讓大家驚豔，大約晚上7點以後開花，花苞會像煙火般璀璨綻放，今年更有第一次舉辦的小旅行遊程，由專業導覽人員為遊客解說。

宜蘭縣五結鄉產業發展協會與宜蘭縣觀光大使協進會將在今年6月10日到19日舉行「2017夏夜煙花，穗花棋盤腳輕旅行活動」，五結鄉產業發展協會總幹事莊煥堂說，五結鄉內的五十二甲溼地，濕地內擁有豐富的自然生態，包含水田、沼澤等等，早期屬於冬山河舊河道，地勢低窪，每逢大雨或颱風季節就會積水，造成土堤流失，土地界線難以辨識，所以才有人開始在邊坡種植風箱樹與水茄苳護堤。

沒想到一到夏日夜晚，水茄苳花期盛開之際，就會開出一穗穗美麗的花朵，莊煥堂說，水茄苳又名穗花棋盤腳，花期從夏天到秋天不等，每次盛開時間大約10天，只在晚上7點以後盛開，一晚過後又謝掉，今年預估花期在6月10日左右盛開，因此特別舉行小旅行，希望讓大家來體驗五十二甲特殊的自然生態。

「晚上盛開的穗花棋盤腳，就像煙火般燦爛。」莊煥堂表示，這是第一年舉行的遊程活動，活動不但有導覽人員解說，還能騎著腳踏車迎著夏日晚風賞花，五結鄉產業發展協會及宜蘭縣觀光大使協進會，希望能以穗花棋盤腳配合冬山河沿岸景點行程來行銷五結，活動請上穗花棋盤腳輕旅行活動網頁查詢。

五結鄉議員黃適超表示，歡迎遊客來五結鄉享受一趟深度的文化生態之旅，五結鄉五十二甲溼地與利澤老街相近，大家在賞花前，也能來走訪利澤老街，這裡擁有190年左右歷史的媽祖廟永安宮，還有充滿歷史感的利澤戲院，讓遊客就像走進時光隧道一樣。