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原黃文醫院建物被拆 嘉市文化局緊急現勘

嘉義市民生北路86歲老建築，疑因屋況老舊，屋主委外拆除部分建築整修，市文化局也啟動暫定古蹟小組程序，請文資審查委員現勘。（記者王善嬿攝）

2017-05-21  11:51

〔記者王善嬿／嘉市報導〕坐落嘉義市民生北路的日治時期木造建物，原是嘉義市銀座娛樂場所，後由醫師黃文買下改建為醫院，十多年前黃文後代又轉賣給他人；上週文史團體「彰化文化陣線」在臉書貼文，該棟建築屋頂疑將被拆除，轉知「台灣圖書室」等團體前往了解，今天通報市文化局啟動暫定古蹟小組程序，3名文資審查委員到場現勘。

市文化局長黃美賢表示，文資審查結果待與委員開會後公布，而依文化資產保存法第二十條等規定，已要求拆除廠商暫緩拆除，待與屋主會談後處理。

台灣圖書室文化協會常務理事郭盈良說，該棟建物約已有86年歷史，見證過嘉義市街繁榮，前屋主黃文醫師還曾擔任「嘉義228事件處理委員會」醫療部長，該棟建物具有歷史文化意義，如真被拆光十分可惜。

嘉義市民生北路86歲老建築，疑因屋況老舊，屋主委外拆除部分建築整修，市文化局也啟動暫定古蹟小組程序，請文資審查委員現勘。（記者王善嬿攝）

承包商今上午原繼續拆除工程，市文化局現勘後與屋主協調，請承包商暫緩拆除。（記者王善嬿攝）

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