高市9場徵才 逾1600個中高階職缺

2017-05-21 11:45

〔記者黃建華／高雄報導〕夏季即將來臨，正是就業市場迎接畢業求職旺季之時，本週高市勞工局訓練就業中心辦理9場徵才活動，提供1613個職缺。其中5月24日及5月26日分別在三民就業服站及茄萣區公所大禮堂，舉辦中高階專業職缺徵才活動，最高月薪60K，想挑戰中高階專業職缺與高薪，或想在暑假打工累積職場經驗的青年學子，千萬別錯過！

5月23日（二）辦理2場徵才活動。第1場下午2時，在左營就業服務站由「南茂科技」提供70個工作機會；另一場下午2時30分，由「日盛發、嘉賀保全、明安國際、林商行強化安全玻璃廠」等6家廠商在小港區山明里活動中心聯合招募177名員工。

5月24日（三）下午2時，在三民就業服站舉辦中高階專業職缺徵才，由「鐳揚創智科技、亞家科技、川湖科技、日月光半導體、三商行」提供各類工程師、儲備幹部及門市儲備店長等102個平均月薪30K的專業技術人員職缺；此外，該場活動最高薪資可達60K！

5月25日（四）下午2時辦理3場徵才活動。第一場在左營就業服務站由「群創光電、亞東保全、台灣愛光塑膠、頎邦科技」等7家廠商聯合招募208個員工。另一場由「南茂科技」在岡山就業服務站提供70個工作機會；最後一場在三民就業服站由「王品餐飲集團」提供旗下品牌hot 7及石二鍋儲備店主管等60個月薪30K的工作機會。

5月26日（五）辦理3場徵才。上午9時至12時30分，在茄萣區公所大禮堂舉辦中型現場徵才活動，當日邀請到「恒元企業、東鋒機械、台灣耐落螺絲工業、瑩聯輪刷、廈興國際、學園科技、川湖科技、奇美食品、慈陽科技、高嘉塑膠」等19家廠商，提供主管、採購專員、國貿專員等419個職缺，歡迎北高雄求職朋友踴躍參加！當日上午10時，「涓豆腐、卡登實業、瑞儀光電、天億保全」等10家廠商，在高市勞工局1樓大禮堂招募321人。最後一場於下午2時30分，在加昌里活動中心由「正新保全、誠毅紙器、旺詮」等4家廠商聯合招募155人。