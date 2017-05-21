台江《浸水王爺生》平安行腳 兩地信眾輪流供奉

台江《浸水王爺生》平安行腳，由在地的台江少年宋江陣的護駕。（記者蔡文居攝）

2017-05-21 11:55

〔記者蔡文居／台南報導〕台江《浸水王爺生》平安行腳今天上午登場，台南市安南區海尾《箔仔寮吳》鄉親、大廟興學志工數百人，簇擁著九龍三公、五府千歲神轎，在台江少年宋江陣的護駕，由爐主吳金印、主委吳崇鏗帶領下，扛著神轎，以徒步方式，從海尾寮徒步到溪頂寮，將九龍王公護送到溪頂寮，同時也迎請浸水王爺回到海尾奉祀。

浸水王爺為台南市安南區海尾寮及溪頂寮「箔仔寮吳」，渡過大水災的守護神，自古以來，兩村「箔仔寮吳」鄉親皆會輪流請王，形成特殊的信仰文化活動。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，為振興台江各宗族的祖佛信仰文化，社大台江分校與海尾朝皇宮，結合台江各村落大廟，共同推動《大廟興學》今年滿10週年，近年來更推動一村一廟一樂團，希望恢復台江大廟子弟音樂文化，在各祖佛生日節慶時，以大殿音樂會型式，創新台江廟會新文化。

因此，溪頂寮代天宮與社大台江分校、海尾朝皇宮、代天宮，也在前天策辦「浸水王爺生」音樂會，由溪頂寮代天宮國樂班師生擔綱演奏，許多鄉親也都冒雨前往溪頂寮代天宮聆聽，大家覺得恢復大廟傳統子弟音樂文化，這是一件非常有意義的事。

他說，台江先民自古相傳，只要是浸水王爺生日時，就會下雨，因此才稱為「浸水王爺」。

大廟興學陳姓志工表示，這是第2次參加浸水王爺生平安行腳，參與才知道浸水王爺是海尾及溪頂寮兩村鄉親輪流供奉，從參與中學習，有機會能認識台江在地文化歷史，很棒！