雨帶遠離水氣減少 彭啟明：週二前穩定好天氣

由於雲雨帶被帶離台灣，從今天開始到週二各地的高溫都會回到30度，民眾需記得做好防曬並多補充水分。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-21 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕連日來不穩定的天氣在今天告一段落，由於雲雨帶被帶離台灣，水氣減少大氣環境穩定，各地天氣都是多雲到晴，從今天（21日）開始到週二（23日）高溫將回到30度，提醒民眾需記得做好防曬並多補充水分。

氣象達人彭啟明在臉書表示，前兩天影響全台灣各地的雲雨帶，和原先的滯留鋒面匯集在台灣東南方，暖濕空氣被牽引遠離台灣，台灣附近水氣減少，各地的天氣都是多雲到晴，僅東北部和東半部地區偶有地形性的陣雨機會；明後天天氣與今天相似，高溫回到30度左右，感受較為悶熱，午後留意熱對流降雨，局部山區有機會出現較大雨勢。

週三（24日）天氣將出現變化，北方鋒面逐漸接近，大氣環境轉趨不穩，各地中午過後容易有局部雷陣雨發生，入夜後鋒面南下，由北往南陸續下雨，不過根據目前預報看來，這波鋒面移動迅速，鋒面本體結構也不是太強，週五（26日）以後各地又恢復午後雷陣雨的天氣型態。

至於端午節四天連假天氣狀況如何？彭啟明表示，鋒面可能仍在台灣附近，不過再等兩三天觀察，預報明朗時才更準確。