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會考自然科 考生：比模擬考簡單

2017-05-21  11:44

〔記者張議晨／台北報導〕國中會考今進入第2天，第1科考自然，考生認為計算題型少、圖表類題型多，難易度屬中等，理化、地科較為簡單，但生物題型較細，如腺體、細胞構造等，考驗對科目的熟悉程度，考生表示，自然科比學校考古題和模擬考簡單。

石牌國中陳同學表示，這次自然科較少生活、時事題型，主要還是以課堂內容為主，題目與校內模擬考差異不大，但比模擬考簡單。另一位胡同學則說，理化以為計算多，但只有1、2題需要計算，其他如氧化反應、電力等，都算簡單，至於生物部分考生物分布、細胞構造、受器等，雖然圖表比較多，但考得很細，比理化科難，預估自己應該錯3至4題，還算可以。

重慶國中黃同學則說，自然科題目課堂上大致都有教過，只比學校段考稍微難一點，不過題目比較缺少時事題，較無印象深刻的題目。

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  • 國中會考今進入第二天，首節考自然科，考生認為考題偏易。（記者張議晨攝）

    國中會考今進入第二天，首節考自然科，考生認為考題偏易。（記者張議晨攝）

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