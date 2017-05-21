大手牽小手 百福公園洗刷刷

還我特色公園行動聯盟基隆分部今天早上發起罐頭遊具洗刷刷活動，參與的親子大手小手捲起褲管，一同清洗百福公園陳年老舊的罐頭玩具。（記者俞肇福攝）

2017-05-21 11:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕還我特色公園行動聯盟基隆分部今天早上發起罐頭遊具洗刷刷活動，參與的親子大手小手捲起褲管，一同清洗百福公園陳年老舊的罐頭玩具；雖然今天早上基隆下過大雨，但是家長與小孩還是放下手機、平板電腦，走到戶外一同用清洗行動，關懷自己的遊戲空間。

這場由還我特色公園聯盟基隆分部（以下簡稱特公盟基隆分部）所發起的公園洗刷刷活動，主要是期望市民和公部門能重新審視兒童遊戲權，並讓孩子有機會為自己發聲，關懷自己的遊戲空間，並真正投入公民行動。

特公盟基隆分部成員沈小姐說，有時候在公園中看到家長在公園角落滑手機，小孩玩著公園中的玩具，甚至也沒注意到公園中的遊戲空間發霉、蚊蟲孳生，希望藉由這個活動，讓孩子遊戲空間變乾淨，也讓大人小孩一起來關心遊戲空間。