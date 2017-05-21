高市原民館、婦女館 同時推出原民藝術展
2017-05-21 11:26
〔記者王榮祥／高雄報導〕為激發原住民文創能量，同時讓更多市民認識原住民生活藝術創作，高市原住民事務委員會、即日起分別在高市原住民故事館、高市婦女館兩地，舉辦原住民藝術展。
原民會表示，由高雄明誠高中所舉辦的「第二屆高中職原住民文創作品大賽」，展期即日起至6月4日止在高市原住民故事館部落工場展出，作品包括比賽前三名及佳作十名，學生們利用各種素材完成作品，如原住民傳統工藝常見得木雕、石雕、布包，或透過版畫呈現出原住民純樸生活。
原民會另結合高雄市婦女館，推出「剪染逢織─纖維手作巡迴展」，巡迴展由部落大學講師規劃，策展人禕耶‧布雅谷表示，將原住民傳統工藝融入現代染織技術，會產生帶有原住民風格的作品，有助提升產業行銷，中年失業的原住民婦女若能學到這門技術，相信有助改善生計。
展覽自即日起到6月15日止，對於原住民藝術及染織工藝有興趣的朋友，可前往高雄婦女館2樓展示室觀賞。
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