國中會考遇上公益路跑 南市緊急應變
2017-05-21 11:25
通往台南海事學校考場的水景橋等周邊交通流量相當大，在警方的協助疏導下，交通大致順暢。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕今天國中會考，在台南安平的海事學校考場，剛好踫上史努比公益路跑活動，部分路線為考場主要進出要道，為避免考生受到延誤，路跑主辦單位昨天經協商後，也緊急宣布部分路跑梯次延後半小時出發，而台南市也出動21名警力，加強交通疏導，以考生優先通行進入海事學校考場。
今天上午通往台南海事學校考場的水景橋等周邊交通流量相當大，在警方的協助疏導下，交通大致順暢。市府稍後也表示，今天海事學校考場的考生均順利參加考試，狀況平和、尚無噪音干擾。
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