取消飛金門班機 遠航：人力調度緊張才取消

遠航飛機示意圖。（資料照，遠東航空提供）

2017-05-21 10:55

〔記者楊媛婷／台北報導〕遠東航空今天早上再度疑似因空服員集體請假，導致今早8點半松山飛往金門的遠東航空FE065航班臨時取消，遠東航空表示請假的空服員僅有9名，這些空服員依規定辦理病假與生理假請假程序，據了解，由於之前被資遣的17名空服員還未回歸服務行列，遠航人力調度緊張，才取消航班。

遠東航空指出，FE065班機報到旅客人數共86名，所有乘客已協助轉搭其他班機前往金門，並無支付額外費用，據了解旅客都是轉乘立榮航空。遠東航空也表示9點55分從松山飛往澎湖馬公的FE025航班只是延誤，不會取消，延誤原因則是因為來機晚到與地面作業緣故。

遠東航空指出，除FE065航班取消，由於人力調度影響，遠航也宣布取消早上10點10分由金門回返松山的FE066航班，其他航班則是正常。

遠航表示對於本次異動造成旅客的不便，表達誠摯的歉意，後續將全力維護旅客搭機權利，並持續更新後續航班之狀況。

遠東航空5月初有20名空服員，為了聲援先前被資遣的17名同事，於5月6日集體「請假」，造成遠航來往哈爾濱的兩個航班臨時取消，國內線也有兩航班受到影響誤點，當時受到影響的旅客約有300人左右。