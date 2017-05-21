採最新號誌系統 台中捷運班距最短90秒

台中捷運綠線班距最短達90秒，遇到大型活動時可快速疏散人潮。（圖由台中市政府交通局提供）

2017-05-21 10:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線電聯車採全自動無人駕駛系統，並使用最新一代「號誌通訊式列車控制」系統，不但能自動調節電聯車的速度變化，遇到大型活動時，更讓列車班距可縮短至90秒，迅速疏散人潮。台中捷運公司表示，捷運綠線也將成為全台第一個採用此系統的鋼軌鋼輪捷運系統。

台中捷運公司董事長蔡岡廷指出，目前台灣的捷運號誌系統主要分為兩種形式，一種是傳統的「固定式閉塞區間」，另一種則是像台中捷運綠線及台北捷運文湖線，採用「移動式閉塞區間」；後者是指號誌系統會在列車前方及後方建立安全距離，此安全距離隨著列車移動速度而自動調整，而號誌系統再根據相鄰列車的安全保護區間，計算出列車間安全行駛距離。

蔡岡廷也說，捷運綠線更使用最新一代的「號誌通訊式列車控制」（CBTC, Communication Based Train Control）系統，設備以模組化軟體控制為主，可連續雙向傳輸大量資訊；捷運綠線平常是5分鐘一班，未來捷運沿線若舉辦跨年晚會、耶誕晚會等大型活動時，行控中心可機動調整列車班距，最短達90秒，以快速疏散人潮。

此外，捷運綠線目前是全台第一個同時採用CBTC的鋼軌鋼輪捷運系統，蔡岡廷指出，CBTC的效率及穩定性較傳統軌道電路系統更高，還可大幅減少車站及道旁設備的設置及維修成本；而鋼軌鋼輪系統除較普及、安全性高外，也比膠輪系統省下更多維修成本。