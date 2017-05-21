雙關語一騎（起）來發財 南投自行車熱鬧展開

「2017永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9k」自行車活動，今熱鬧登場，前總統馬英九也到場與民眾同樂。（記者謝介裕攝）

2017-05-21 10:29

〔記者謝介裕／南投報導〕「2017永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，今日上午6時在南投縣竹山鎮消防訓練中心熱鬧登場，吸引約3000人報名參加，過程平安、順利，選手除透過自行車了解縣內好山好水以外，還可獲紫南宮致贈的發財錢母，庇佑大家有「騎」有保庇、一「起」來發財。

此次活動，與賽民眾年齡最高72歲、最小的只有9歲，前總統馬英九也在南投縣長林明溱、副縣長陳正昇、南投縣體育會總幹事洪銘惠等人陪同下，與民眾一起出發，沿途日月潭、九九峰、集集攔河堰等景點，也讓人對明媚風光留下深刻的印象。

該自行車路線包括竹山鎮、名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮等9鄉鎮市，全程99.9公里，7小時內完成全程的騎士，除大會頒給證書以外，還可獲得活動路線特色鏤空完成獎牌一面，以及紫南宮提供的雞年發財錢母1枚，選手可將錢母金幣鑲入鏤空獎牌，將獎牌圓心補滿，象徵圓圓滿滿。

林明溱說，南投縣長期推動自行車運動，目前有武嶺自行車挑戰賽、塔塔加自行車挑戰賽及紫南宮環縣自行車賽等3大賽事，希望藉由自行車賽結合南投的好山好水，帶動地方旅宿、餐飲、農特產等商機，達到繁榮地方經濟目的。