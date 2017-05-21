台東幸福住宅選屋 300戶還剩84戶
2017-05-21 10:28
台東縣政府辦幸福住宅第二輪選屋，共三十四戶被選走。（記者張存薇攝）
［記者張存薇／台東報導］為協助較弱勢或年輕族群有個家，台東縣政府推出300戶平價的幸福住宅，今天舉行備取戶抽籤，共有34個家庭順利選出自己心目中的樓層新家，建設處長吳慶榮表示，剩下84戶，預計6月中通知剩餘400多戶符合資格者抽順序籤，再辦第3輪。
幸福住宅基地位於台東市康樂火車站旁，5月初由300戶正取戶第1輪選屋，最後剩118戶，今再辦90位備取戶抽籤，共有34戶到場，1樓房屋全部抽完，剩2至5樓共84戶。
吳慶榮強調，幸福住宅以成本價幫助符合資格、有需要購屋的民眾，許多正、備取戶最擔心的就是繳不出自備款，縣府必須先確定300戶屋主，再協助與銀行洽談，希望提高貸款成數、讓自備款落在50萬至70萬元間，且交屋前要付清，而貸款約為每個月1萬多元。
幸福住宅預計6月底動工、明年底完工。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走
- 比高鐵快！超跑國道飆320公里還被超車
- NBA》馬刺又傷大將！李伊坐輪椅退場（影音）
- NBA》柯瑞成季後賽隊史第一人！「蹲馬桶」傳奇親自恭賀
- 國企南向換投保 台商更安心
- 跳河獲救 南投女子恐癱瘓
- 乾淨保麗龍 苗縣環局建議回收
- 中職》3清板凳都有獅 兄弟2次和控球有關
- 承認敗選 洪秀柱籲全黨團結 郝龍斌提三期盼
- 獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘
- CIA有內奸 紐時：多名線民在中國被殺
- 成龍溼地藝術節 就地取材創作
- 520最強啦啦隊！「神力女超人」加持中信兄弟
- 抄「通博娛樂城」賭博網站 驚見上億獲利帳冊
- 【單身女子公寓】娘男的迷宮
- 中職》觸身球爭議 獅隊貼文遭球迷圍剿、陳育軒臉書急關閉
- 結合慈善馬拉松 波麗士齊聚反毒路跑
- 川普訪沙 千億美元軍售當伴禮
- 頭七後喚豬哥亮入夢 謝金晶盼父親抱抱
- 桃猿「寶島時代趴」比莉、舞棍阿伯尬舞
- 墨西哥西南部規模5.7地震 未傳災情
- 謝金燕慟缺席頭七 為豬哥亮選唱這首歌
- 防狼師 外籍教師也須申請良民證
- 通俄門延燒 川普女婿傳列重要關係人
- 南門護理之家災後 心理重建啟動
- 英國年度大婚 凱特妹妹嫁了
- 年息高達120％ 吸血男被檢舉判關30天
- 南台灣首個護理工會 成立
- 自由廣場》吳敦義當家
- 黨代表也大勝 吳系仍將掌國民黨中常會
- 吳敦義宣布當選逾一小時 習近平賀電才到
- 自由廣場》從歐洲接軌台灣
- 自由廣場》6681個無國籍棄養孩童
- MedPartner》你聽過液態痘痘隱形貼嗎？真的有效嗎？使用起來安全嗎？
- MLB》洋基「法官」超猛 再轟新秀紀錄（影音）
- 反年改團體讚扁 要蔡英文下台
- 謝金燕傷痛唱五月天這首歌 紐約開唱滿滿打氣觀眾
- 義大利火山沉寂近500年 專家警告有異常變化恐噴發
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls purchase of additional 300 Stingers
- 童玩節工讀生 今年增加103人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台東幸福住宅選屋 300戶還剩84戶
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分