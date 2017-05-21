台東幸福住宅選屋 300戶還剩84戶

台東縣政府辦幸福住宅第二輪選屋，共三十四戶被選走。（記者張存薇攝）

2017-05-21 10:28

［記者張存薇／台東報導］為協助較弱勢或年輕族群有個家，台東縣政府推出300戶平價的幸福住宅，今天舉行備取戶抽籤，共有34個家庭順利選出自己心目中的樓層新家，建設處長吳慶榮表示，剩下84戶，預計6月中通知剩餘400多戶符合資格者抽順序籤，再辦第3輪。

幸福住宅基地位於台東市康樂火車站旁，5月初由300戶正取戶第1輪選屋，最後剩118戶，今再辦90位備取戶抽籤，共有34戶到場，1樓房屋全部抽完，剩2至5樓共84戶。

吳慶榮強調，幸福住宅以成本價幫助符合資格、有需要購屋的民眾，許多正、備取戶最擔心的就是繳不出自備款，縣府必須先確定300戶屋主，再協助與銀行洽談，希望提高貸款成數、讓自備款落在50萬至70萬元間，且交屋前要付清，而貸款約為每個月1萬多元。

幸福住宅預計6月底動工、明年底完工。

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