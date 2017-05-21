遠航空服員又集體請假？ 今早飛金門航班取消
2017-05-21 10:28
松山機場網站顯示，遠航今早8點30分飛往金門的班機取消，而9點55分飛往馬公的班機岩誤起飛。（圖擷自松山機場網站）
〔即時新聞／綜合報導〕遠東航空再度傳出空服員集體請假導致班機臨時取消狀況，今早8點30分，預定從松山飛往金門的遠東航空FE065航班臨時取消，而預定9點55分從松山飛往澎湖馬公的FE025航班延誤中。
根據《TVBS》報導，遠東航空早上8點30分一架台北飛金門FE065班機，傳出空服員集團請假，導致空服人力調度不及，臨時取消航班，而另一架預定9點55分從松山飛往澎湖馬公的FE025航班延誤起飛，遠東航空指出，FE065班機報到旅客人數共86名，所有乘客已協助轉搭其他班機前往金門。
5月初，遠東航空有20名空服員，為了聲援先前被資遣的17名同事，6日紛紛請假，造成遠航來往哈爾濱的兩個航班臨時取消，國內線也有兩航班受到影響誤點，當時受到影響的旅客約有300人左右。
遠東航空對此回應，今天請假的空服員僅有9名，這些空服員依規定辦理病假與生理假請假程序，據了解，由於之前被資遣的17名空服員還未回歸服務行列，遠航人力調度緊張，才取消航班。
遠東航空指出，除FE065航班取消外，由於人力調度影響，宣布取消早上10點10分由金門回返松山的FE066航班，其他航班則是正常。
（11:05更新）
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