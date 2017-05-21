今至週二西半部略感悶熱 週三鋒面接近
2017-05-21 10:12
今晨5時雷達回波合成圖顯示，今晨東部近海有降雨回波、消消長長，部份回波，陸續接觸東北部陸地，而帶來降雨。（圖擷取自洩天機教室）
〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家吳德榮今天表示，今天至週二，西半部白天略感悶熱，最高溫常可達32度以上，並提醒民眾要多喝水、注意防曬。
吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今天清晨5時雨量圖顯示，東北部有少量降雨，雷達回波圖則顯示，今晨東部近海有降水回波、消消長長；其中部份回波，陸續接觸東北部陸地，而帶來降雨。
吳德榮說，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天至週一西半部天氣恢復穩定，東半部有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨、部分鄰近的平地可能受到影響；週二上半天仍為多雲時晴，下午大氣趨不穩定，午後雷陣雨較活躍、影響範圍擴大，不分山區、平地皆有發生的機率；今日至週二，西半部白天略感悶熱，最高溫常可達32度以上，要多喝水、注意防曬。
此外，最新模式模擬顯示，週三鋒面接近，氣溫仍偏高、午後有雷陣雨；傍晚起至週四鋒面影響，將帶來局部性陣雨、雷雨，中部以北有較大雨勢，應注意；氣溫略下降、天氣稍轉涼。週五、六多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，氣溫回升，西半部白天略感悶熱。下週日有另一波鋒面，其移速、強度、影響程度，皆需持續觀察。
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