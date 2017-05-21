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畫面尺度大！大學情侶直接在教室嘿咻

大學生情侶直接在教室嘿咻。（圖取自推特）

2017-05-21  08:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本有大學生在學校內的社團教室嘿咻，被路過的學生拍下畫面，照片尺度相當大！

日本網友在《推特》分享照片，並透露他在學校看到情侶，在沒有人的社團教室做愛做的事，女方似乎是躺在桌子上，男生呈現站立的姿勢，畫面尺度相當大，有網友認出是在日本福岡工業大學的社團教室。

照片一出來引起熱烈討論，吸引許多網友留言，有網友表示「這太大膽了吧」、「跪求影片」、「有影片嗎？」、「在學校不怕被發現嗎？」、「畫面太驚人」。

相關連結請見：

在網路上引起網友熱烈討論。（圖取自推特）

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