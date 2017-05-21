今各地天氣多雲到晴 週三開始有新鋒面報到！

今天白天以後水氣減少，各地大多為多雲到晴。（資料照）

2017-05-21 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天白天以後水氣減少，各地大多為多雲到晴，只是少部分地區還是會有降雨的情形，氣溫則是會比昨天高，感受較為炎熱。

氣象局資料顯示，迎風面的東半部地區、大台北的東側、大台北山區及基隆北海岸仍可能有短暫陣雨，中部山區及南部地區則要注意午後雷陣雨。

氣溫方面，今天溫度會比昨天高，西半部預計可達30度以上，中南部甚至可能達到33度，東半部則因雲量較多，氣溫大約在28至30度左右。

穩定的天氣可維持到週二，週三開始受到新一波鋒面影響，天氣轉為不穩定的型態，各地降雨機率增高，有陣雨或雷雨的情形，很有可能會有較大的雨勢，這波鋒面將會持續到週六。

空氣品質方面，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 31 27 ~ 33 29 ~ 31 25 ~ 29

今天各地概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）