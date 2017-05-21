05/21 各報重點新聞一覽

衛福部長陳時中率領「世衛行動團」抵達日內瓦，自製帆布袋傳達台灣盼望參與世衛組織心聲。（特派記者呂伊萱攝）

2017-05-21 06:14

自由時報

11友邦挺台 要WHA開門

世界衛生大會（ＷＨＡ）於十九日發布，已收到貝里斯、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福、聖文森、索羅門群島、史瓦濟蘭與吐瓦魯等十一國提交的建議，要求將「邀請台灣做為觀察員參加ＷＨＡ」一項列入議程。大會已將此項補充議程項目建議提交給總務委員會審議。

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當選國民黨主席 吳敦義：2020盡早準備

國民黨第七屆黨主席選舉投票結果昨晚出爐，前副總統吳敦義狂掃十四萬四千餘票，以過半數的五十二．二四％得票率，奪下黨魁寶座。這場選舉也宣告黨內反洪勢力成功「再換柱」，新任黨魁將於八月廿日全代會宣誓就職，國民黨將步入吳敦義的時代。

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老師請假7年 新校長沒見過

新北市一所高中的兩名女老師因連續生育兩胎，依法請育嬰假，留職停薪長達六、七年，引起部分老師不滿，質疑請假時間過長，影響其他老師權益。校長表示，年輕老師生子育兒依法申請育嬰假，也僅前六個月依法可領取本俸六折的薪水，尊重老師的決定。

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蘋果日報

吳敦義 狂勝

國民黨黨主席選舉結果昨出爐，前副總統吳敦義以14萬4408票、52.24%得票率順利過半，在首輪即狂勝其他候選人，贏得寶座！吳在黨主席洪秀柱承認敗選後舉行記者會宣布勝選，強調2018年地方選舉將縝密、周詳安排，慎選人才，「2020年做更早準備」，在立委與總統選舉中贏得重新執政，讓黨贏回應有尊嚴。吳總部擠近百名支持者高呼「國民黨、吳敦義，加油！」吳與夫人蔡令怡開心相擁，氣氛熱烈。

赴餐會踩紅線「扁渴望特赦」

凱達格蘭基金會前晚舉辦募款餐會，前總統陳水扁透過預錄影片砲打法務部限制他講話，也暗批蔡政府把軍公教污名化。一位曾任扁機要的人士說，扁要的是平反、一個結論，「扁等太久了」，扁身為歷史的一部分，他不可能被當作沒有存在過。黨內人士說，扁要的是特赦、自由的政治活動，「權力這個東西很難忘掉啊！」扁提軍公教，綠營判斷，可能想告訴總統蔡英文，他以前做得比較好。

聯合報

一輪過半得票逾14萬 吳敦義當選：2020贏回執政

國民黨主席選舉結果昨天出爐，前副總統吳敦義以十四萬四四○八票、百分之五十二點二四超過一半的得票率，當選國民黨新主席。現任黨主席洪秀柱以五萬三○六三票、得票率百分之十九點二，排名第二。吳敦義確定過半後，馬英九、郝龍斌和潘維剛都在第一時間電話祝賀。另外中共總書記習近平也在選舉結果公布後，拍發賀電給吳敦義。

通俄門關係人 指向白宮高層

美國總統川普廿日抵達沙烏地阿拉伯，展開上任來首次出訪的八天行程。川普首次以美國總統的身分站上國際舞台，國內的政治醜聞風暴卻愈演愈烈。

中國時報

當選藍營新黨魁 吳敦義矢言贏回執政

國民黨主席選舉結果出爐，前副總統吳敦義打破各方原先認為會進入「二輪投票」的可能，成功拚出首輪過半，成為藍營新共主。吳敦義發表勝選感言表示，黨必須「精誠團結」，他承諾將竭智盡忠，全力以赴；面對2020年也要提早準備，帶領國民黨重返執政。

川普首訪飛沙國 簽千億美元軍售

美國總統川普19日展開上任後首次出國訪問的行程，他史無前例地選擇了沙烏地阿拉伯，作為出訪的首站，川普將與沙國簽署逾千億美元的軍售協議，此外也將會晤穆斯林世界的領袖，則能為打擊恐怖主義共盡心力。