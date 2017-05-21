2高中女師育嬰留停6、7年 校長也不認識

2017-05-21 02:00

〔記者何玉華／新北報導〕少子化問題嚴重，但在勞動權益申訴案件中，懷孕歧視及育嬰留職停薪遭受不利待遇申訴案件仍多，新北市一所高中，2名女老師因連續生育2胎都請育嬰假，留職停薪長達6、7年，引起自稱同校的老師不滿，質疑請假時間過長，影響其他老師權益；但校長認為，年輕老師生兒育女，依法合理請假，尊重決定。

在高中任教的2名女老師，被質疑用育嬰、生病等理由請假逾10年，期間都未曾出現在學校，讓校方必須不斷找代課老師，代課老師又良莠不齊，同事們也必須分擔他們的工作，讓大家覺得有失公平；連到任3年的校長也表示，沒有見過2名老師，也不能提供個資，因此無法取得老師回應。

根據學校人事資料，2名老師中，請假最早溯及99年，請假時間為6至7年，並非10餘年；A老師分別在99年7月、102年5月生子，期間一度復職、進休1年半，育嬰假在105年期滿後，再請侍親假至明年1月31日；B老師則是分別在在100年9月、103年9月產子，期間曾在103年暑假復職2個月，9月生第二胎後，再請育嬰假至今年7月1日。

校長表示，依據「性別工作平等法第16條」：受雇者任滿6個月以上，每一子女滿3歲前，得申請育嬰留職停薪，最長可請2年育嬰假；留停期間最長可領6個月津貼；另依據「教育人員留職停薪辦法第4條」：教育人員養育3足歲以上子女，並以本人或配偶一方申請為限，服務學校機關或主管教育行政機關不得拒絕。侍親假依同法，得考量業務或校務運作狀況依權責核准。