高市今年520結婚450對 比去年多1成2
〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天是2017年5月20日諧音「愛你一起我愛你」，高市府民政局因應週末提前預約登記，還能同時在戶所報稅加持下，今年新人520登記結婚達450對，比去年多了1成2，香港妹潘詠恩今登記結婚遠嫁高雄郎，笑稱最愛台灣人情味濃厚。
每年5月20日是結婚熱潮，今年諧音「愛你一起我愛你」，又適逢週末假期，民政局提早3天開放新人預約登記結婚，贈送限量版「紅花綠葉幸福杯」，杯上拓有「高興有老公、雄愛是老婆」彩色字樣，祝福新人相愛乾杯、幸福滿溢。
值得一提的是，三民二戶所加碼限量好禮，包括廟宇加持的金鏟子、「一錠幸福」愛情琉璃元寶、百年幸福御守等；鳳山第一戶所員工發揮巧思，將戶所布置溫馨又浪漫，更與鳳山國稅局合作跨業駐點，新人到戶所登記結婚，也能同時報稅，一次搞定2件事，新人直呼很方便！
民政局長張乃千親自致贈新人禮品，祝福新人在愛的日子，甜蜜起家、愛情永固，鼓勵新人早生貴子，恩愛一輩子，區長劉勝元、鳳一戶所主任歐敏信、三民二戶所主任吳淑惠也祝福新人婚姻美滿。
香港妹潘詠恩今與丈夫江昱昇到鳳一戶所登記結婚，她表示，與丈夫在日本留學認識，2人遠距離戀愛近5年，透過LINE、視訊維繫感情，今年決定共結連理，還搞笑上演求婚戲碼，江昱昇以戶所製作的戒指，獻給潘詠恩喊出「我愛妳」。
潘詠恩說，婚後會生活在高雄，捷運、輕軌交通便利，城市發展媲美香港，生活機能良好，最重要是台灣人很熱情，讓她不擔心未來生活，已入境隨俗學會台語「你好、吃飽？」，她想學好流利的台語，能與更多人溝通，成為道地的台灣人。
新人黃潮吉與蕭麗文8時許就到戶所搶頭香，刻意選在520結婚是好記，永遠不可能忘記；新人張康瑋及許佩茜認識3年，今年4月22日世界地球日宴客，看準520象徵我愛你，又是吉日及週末，特地前來登記結婚；民眾何先生則與妻子先登記結婚，再到隔壁窗口報稅，直呼超方便!
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