遠雄移樹爆衝突 志工受傷送醫

2017-05-20 22:48

〔記者郭安家／綜合報導〕北市府日前准許遠雄移樹，連日來護樹志工於現場抗爭，今天甚至以軀體、雙腳阻擋遠雄承包商進行樹木斷根作業，但又爆發衝突。松菸護樹志工團指出，一位年輕志工因為遠雄工人踢門撞到後腦勺，並送醫治療。

大巨蛋旁光復南路、忠孝東路工地今又爆發衝突，根據護樹志工直播影片，台北市都發局都市設計科長羅文明於現場督工，遠雄工人持電鑽進行斷根，但護樹志工以腳阻擋工人挖掘土方，還有工人與志工爆發口角，場面混亂；更有民眾指出，還有護樹志工身體倒掛於怪手上方。

松菸護樹志工團痛批，這次的護樹抗爭事件，完全是台北市長柯文哲的市長室所引發，在遠雄公安未完成改善、未完成BOT契約議約、建照未完成變更、「都審環評未通過、未與護樹志工溝通情況下，北市府1月24日即與遠雄密會決定移植樹木。