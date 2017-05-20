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為了個座位 遊覽車業者竟將抗癌婦半路丟包

2017-05-20  22:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮曾罹患乳癌4期的駱姓婦人，本身是宜蘭縣新生愛心會的理事，負責處理會內的旅遊事宜，但在今日準備與會員們搭遊覽車一同前往嘉義旅遊時，因與許姓車掌小姐在該坐哪個座位的問題上發生爭執，竟被丟包在半路上，家屬憤而向本報投訴業者惡行；遊覽車業者表示，對駱小姐很抱歉，將了解案情後，妥善處裡。

駱姓婦人今日與宜蘭縣新生愛心會員們，準備前往嘉義展開2天1夜的旅遊，但因先前她在與許姓車掌小姐接洽旅遊事宜時，因駱以身體不方便且要為會員搬運水果在車上使用為由，要求遊覽車除了原先羅東文化2館的上車點，再順路繞到五福眼科載她，2人間卻因此事發生些許矛盾與不愉快。

今天凌晨5點40分駱婦在五福眼科上車後，坐在遊覽車的中間座位，想說方便向所有會員發放水果，沒想到許女竟以位子已排定好，要求駱女換位，2人因此發生激烈爭執，許甚至要求駱女下車，遊覽車在二結王公廟停下後，駱因氣不過憤而下車，遊覽車也開走，駱婦再請丈夫開車接她回去，但因當時滂沱大雨，駱婦全身溼透，回家後因此高燒38度，還到醫院吊點滴。

駱婦的丈夫認為，遊覽車業者與客人間再怎麼有衝突，也不該罔顧旅客安全隨便丟包，甚至自己的太太還曾經罹癌，憤而向本報投訴；駱婦則說，整個過程她說話都很客氣，因為曾罹患乳癌且癌細胞轉移到手臂，手臂肌肉萎縮，搬運水果不便，才請業者順路到第2個載客點載她，這並非過分要求，加上遊覽車的座位也不是對號入座，實在不知道許小姐為何會有這樣的行為與語氣。

被投訴的遊覽車業者表示，已嘗試與當事人聯絡，但仍聯絡不上，對於發生這樣的事情感到非常抱歉與遺憾，隨意把客人丟在路邊，確實是不對的行為，也不符公司的服務精神，絕對有誠意解決這個問題，將了解整個案情後，積極與駱婦聯絡，希望能夠派員前往慰問，表達歉意與關心，該車掌小姐也會接受適當的懲處。

宜蘭縣政府消保官王雅琳表示，業者收了旅費，就有義務將旅客送往目的地，即使旅客表示不想再跟行程，也應該把旅客安全的送回家，不該因私人恩怨，隨意將人丟包在路上，駱婦可向宜蘭縣消費者服務中心申訴，描述案情後再看後續有那些需求，消保處一定全力協助。

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  • 駱婦將整個過程貼在臉書上。（記者林敬倫翻攝）

    駱婦將整個過程貼在臉書上。（記者林敬倫翻攝）

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相關關鍵字： 宜蘭縣 座位 消費糾紛 消費者 癌婦 遊覽車
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