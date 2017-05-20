發明展再傳捷報 台灣參展團俄羅斯摘43金
2017-05-20 22:28
〔記者楊綿傑／台北報導〕再傳捷報！台灣參展團在今天公布2017年第二十屆「俄羅斯阿基米德國際發明展」中，來自學生、醫界、企業界參展的93件作品，總計獲得43金23銀7銅8特別獎佳績，總成績排在參展20國家地區、近千件作品中排名第2，較美國、日本、韓國更為亮眼。
中華大學鍾昕航把機車後扶手，結合機車方向燈做成「警示燈機車後扶手」一旦發生緊急意外，機車後扶手可立即拆下，一秒變成警示燈牌，置放於車後方路上，拉出緩衝距離，提高用路安全，發明獲得大會1金、1特別獎的殊榮。
台北美國學校小學生許勝傑、許雲婕、許子婕、許睿傑、黃楷翔和江明岳組成團隊，發明了「超音波高效能植物養分噴灑器」，利用超音波將水分打得更細碎，若要改成噴灑農藥，也能透過提高吸收效果，降低農藥使用量，同樣獲得1金、1特別獎的殊榮。
而三軍總醫院由副院長萬芳榮帶隊護理師潘玉玲、郭巧玲、張依、高啟雯、曹晏嘉等，原本在照顧病患時，發現傳統以膠帶來固定導尿管非常不便，還會傷害患者皮膚，因此自行設計「免膠帶導尿管固定帶」，更換時僅需用手指固定即可，不必使用膠帶，奪得金牌和特別獎。
在企業界部分，屢屢在發明展獲獎的大江生醫也獲得2金2銀1特別獎的成績，其中EDN富勒烯肌因光感生物纖維面膜，膜片纖維與精華液雙功效二階段護膚更是一舉獲得1金牌及1特別獎。
其他獲得金牌暨特別獎的作品包括正修科技大學李益成、吳守哲、施松村、吳漢鐘和吳宥霆設計「畫布框鬆緊調整裝置」，可隨時調整畫框大小，恢復油畫作品畫面應有的張力；台北歐洲學校發明的「綠能聲波製水機」；吳鳳科技大學的「太陽能與風力結合的冷氣/暖氣/熱水系統」；慈濟大學研發，能協助頭部放鬆的枕具「 Q酷 復元枕」。＃
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