打「LINE電話」電磁波飆萬倍？ NCC實測發現...

2017-05-20 22:02

〔記者張安蕎／新北報導〕網路流傳，手機在使用Line時，電磁波會飆高萬倍，國家通訊傳播委員會（NCC）19日拿出專門量測電磁波的儀器「小黃」實測，發現撥打Line電話並接通後，電磁波強度僅微幅增加了0.0001毫瓦/平方公分（mW/cm2），距離標準值1仍有相當大的差距，NCC中區監理處處長黃琮祺表示，「請大家放心使用Line打電話！」

事實上，LINE官方早在2016年就在官方部落格上針對相關謠言進行澄清，強調電磁波強度主要跟手機與基地台的裝置訊號有關，跟APP無關。