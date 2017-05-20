520新營戶政所1對同性伴侶註記：真愛不必隱藏
〔記者楊金城／台南報導〕2017、520，在象徵「愛你一起，我愛妳」特別的日子，28歲陳湘霖、30歲林慧瑄今天在新營戶政所完成同性伴侶註記，互許承諾，期望社會以正常眼光看待同婚。
陳湘霖的單親媽媽、林慧瑄的父母一開始也是難以接受女兒的性向，跟多數家長希望女兒有個好歸宿過得幸福美滿的期望一樣，後來才接受女兒喜歡女生的選擇。
陳湘霖、林慧瑄說，雙方家長認為年輕人過的幸福快樂最重要。兩人也說，同性相愛，沒什麼羞恥、好隱瞞的。
戶政所主任江小芳為陳湘霖、林慧瑄和其它新人，貼心布置幸福温馨的結婚登記專櫃及拍照區，送給地方產業精品「心型注連繩」祝福新人永遠幸福美滿，也準備了彩虹旗與陳湘霖、林慧瑄一起拍照。
陳湘霖說，和林慧瑄進入戶政所時一度擔心受到異樣眼光看待，沒想到獲得貼心服務和眾人熱情的祝福，十分開心。
陳湘霖、林慧瑄目前租住新營區，她們是2年前在澳洲打工時認識開始交往，現都在南科同一家電子公司上班，同事知道兩人同性伴侶關係並不排斥。
陳湘霖剪短髮，愛中性打扮，喜歡女生，陳湘霖說，在澳洲打工時，林慧瑄那時也有男生在追求，讓她很緊張，害怕失去她，林慧瑄一度也有困惑，最後選擇她。
林慧瑄說，喜歡陳湘霖的真誠，陳湘霖說，喜歡林慧瑄的善良和傻大姐的個性，會為人著想、關懷她的家人；她們已見過雙方家長，獲得祝福及接納。
兩人說，相愛的人為什麼不能結婚？希望社會能以正常人看待她們，希望以後能有自己的小孩，也考慮領養小孩。
陳湘霖、林慧瑄是新營戶政所第5對註記的同性伴侶，都是女女配。
新營戶政事務所今天在520計受理13對新人結婚登記，新人賴怡成和李宛玲、廖佳聖和蕭文琪也在這有意義的日子完成結婚登記，廖佳聖昨天剛過生日，今天登記結婚是最棒的生日禮物，並將選在太太11月25日生日那天舉辦婚宴。
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