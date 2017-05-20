| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

520新營戶政所1對同性伴侶註記：真愛不必隱藏

2017-05-20  21:22

〔記者楊金城／台南報導〕2017、520，在象徵「愛你一起，我愛妳」特別的日子，28歲陳湘霖、30歲林慧瑄今天在新營戶政所完成同性伴侶註記，互許承諾，期望社會以正常眼光看待同婚。

陳湘霖的單親媽媽、林慧瑄的父母一開始也是難以接受女兒的性向，跟多數家長希望女兒有個好歸宿過得幸福美滿的期望一樣，後來才接受女兒喜歡女生的選擇。

陳湘霖、林慧瑄說，雙方家長認為年輕人過的幸福快樂最重要。兩人也說，同性相愛，沒什麼羞恥、好隱瞞的。

戶政所主任江小芳為陳湘霖、林慧瑄和其它新人，貼心布置幸福温馨的結婚登記專櫃及拍照區，送給地方產業精品「心型注連繩」祝福新人永遠幸福美滿，也準備了彩虹旗與陳湘霖、林慧瑄一起拍照。

陳湘霖說，和林慧瑄進入戶政所時一度擔心受到異樣眼光看待，沒想到獲得貼心服務和眾人熱情的祝福，十分開心。

陳湘霖、林慧瑄目前租住新營區，她們是2年前在澳洲打工時認識開始交往，現都在南科同一家電子公司上班，同事知道兩人同性伴侶關係並不排斥。

陳湘霖剪短髮，愛中性打扮，喜歡女生，陳湘霖說，在澳洲打工時，林慧瑄那時也有男生在追求，讓她很緊張，害怕失去她，林慧瑄一度也有困惑，最後選擇她。

林慧瑄說，喜歡陳湘霖的真誠，陳湘霖說，喜歡林慧瑄的善良和傻大姐的個性，會為人著想、關懷她的家人；她們已見過雙方家長，獲得祝福及接納。

兩人說，相愛的人為什麼不能結婚？希望社會能以正常人看待她們，希望以後能有自己的小孩，也考慮領養小孩。

陳湘霖、林慧瑄是新營戶政所第5對註記的同性伴侶，都是女女配。

新營戶政事務所今天在520計受理13對新人結婚登記，新人賴怡成和李宛玲、廖佳聖和蕭文琪也在這有意義的日子完成結婚登記，廖佳聖昨天剛過生日，今天登記結婚是最棒的生日禮物，並將選在太太11月25日生日那天舉辦婚宴。

廣告
  • 陳湘霖（右）、林慧瑄（左）在新營戶政所完成同性伴侶註記後，俏皮的嘟嘴玩親親拍照。（記者楊金城攝）

    陳湘霖（右）、林慧瑄（左）在新營戶政所完成同性伴侶註記後，俏皮的嘟嘴玩親親拍照。（記者楊金城攝）

  • 陳湘霖（右）、林慧瑄（中）在新營戶政所完成同性伴侶註記，戶政所主任江小芳（左）提供貼心服務和彩虹旗合照。（記者楊金城攝）

    陳湘霖（右）、林慧瑄（中）在新營戶政所完成同性伴侶註記，戶政所主任江小芳（左）提供貼心服務和彩虹旗合照。（記者楊金城攝）

  • 新人賴怡成（右）和李宛玲（左）520在新營戶政所完成結婚登記。（記者楊金城攝）

    新人賴怡成（右）和李宛玲（左）520在新營戶政所完成結婚登記。（記者楊金城攝）

  • 廖佳聖（右2）和蕭文琪（中）也在520結婚登記，喜氣洋洋。（記者楊金城攝）

    廖佳聖（右2）和蕭文琪（中）也在520結婚登記，喜氣洋洋。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 520 同志伴侶 同性伴侶註記 戶政事務所 新營
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：520新營戶政所1對同性伴侶註記：真愛不必隱藏


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.