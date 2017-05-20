環球科大兒童育樂營連辦7年 年年有新花樣
2017-05-20 21:16
小朋友認真的打造自己心目中的建築物。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕環球科大兒童育樂營今年邁入第7年，主題設定為「夢想建築師」，共有70名小朋友參加，小朋友在營隊中化身建築師，設計自己理想中的新市鎮。
環球幼兒園執行長韋明淑表示，舉辦育樂營就是給孩子生命教育的機會，年年邀請雲林家扶受扶助兒童參加，就是希望弱勢孩子不會因家庭背景不同、出身不好，就少了學習機會；一般學童及家扶兒童一起參與活動，也能給學校幼保系學生學習機會，學到如何接納來自不同環境的孩子，並透過融合教育，讓每個孩子都能發揮自己的創造力。
幼保系的學生除帶領孩子學習設計城市外，也設計魔法氣球、火箭小子、我是神射手等活動，讓孩子悠遊於奇幻的科學世界。
參與活動的小恩表示，能有機會設計自己的夢想新市鎮，讓人很興奮，甚至覺得不久的未來，就能看到這樣的城市出現。
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