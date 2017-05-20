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國中會考首日 嘉義考生國文科背單字、捏黏土

國中教育會考今首日上場，社會科考試結束，考生前往休息區休息。（記者王善嬿攝）

2017-05-20  21:00

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國中教育會考今、明兩天舉行，今天第一天考試，發生15起違規事件，包括零星考生因提早翻閱試題本並作答，或試場內包包發出手機、電子錶聲響而違規，其中民雄農工考場2名考生，在國文科測驗時分別拿出黏土捏及背英文單字，將依規定送違規及重大事件處理會議裁處。

主辦會考的嘉義女中表示，嘉義考區8506人報名，嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工及東石高中設有227個試場，其中僅4名考生在非冷氣試場應試；各科缺考人數為社會科120人、數學科125人、國文科130人及寫作測驗143人。

嘉女表示，今天無重大違規，但有15起一般違規，包括考生一時緊張，提前翻閱試題本作答經監考人員制止停筆、答案卡上寫姓名、座號，及試場內包包有手機聲響、電子錶聲響等，而民雄農工考場甚至有考生在國文科時背英文單字、拿出黏土捏玩，都可能遭扣分。

此外在國文科測驗時，嘉義高中第46試場有監考老師在下午2點45分時，誤報測驗時間尚餘5分鐘結束，但及時更正、未影響考生權益，仍依原定3點結束收卷。

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