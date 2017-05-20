夏林清遭停聘1年 學生：衝擊即將口試的研究生

2017-05-20 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕輔大心理系教授夏林清遭輔大停聘一年，但有學生指控，此舉已直接衝擊到6月即將進行畢業論文口試及進入研究所的學生，校方卻稱「這是教育部決議，我們只是執行。」讓他們質疑是在踢皮球，無法苟同。

輔仁大學心理系前年6月爆發性侵案，前社會科學院院長夏林清遭疑處理事件的過程不當，引發輿論撻伐。輔大校教評會以夏林清的行為違反相關法令，經有關機關查證屬實，根據教師法第14條處以「停聘1年」，教育部則在5月12日發出核准公文。

《蘋果日報》報導，有原訂要於下月進行畢業論文口試的林姓學生說，夏林清遭輔大停聘一年確定，直接衝擊接受夏林清指導的42名研究生，大學部也有近百名學生的受教權受影響，他們為此成立自救會，預計將於下週一前往教育部陳情，除要維護自身受教權，也將表達不同意夏林清被停聘一事。

林姓學生指出，夏遭停聘的消息傳出後有部分學生前往詢問校方「以後怎麼辦」，但校方卻說「這是教育部決議，我們只是執行。」、「遇到這種事情怎麼可能不換老師呢？」讓她無奈表示無法苟同校方這種踢皮球的態度。