戶外上學去！ 社大台江分校走讀公親寮
2017-05-20 21:01
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南社大台江分校結合在地學校、大廟，規劃一系列的台江流域學校課程，今天21位師生在公親里長王金樹的陪伴下，走讀公親寮拜溪墘及曾文溪排水線的生態人文故事，喜看公親寮魚木開花，同時踏查台江流域信仰，以及對水患治理問題交換觀點。
陪伴學生參與台江流域學校課程的長安國小校長張隆慶表示，希望能夠多了解學區裡面庄頭的人文歷史，這是師長們的「基本功課」，未來將邀請更多老師一起討論台江本土教育的規劃跟討論，列進校本課程。
社大台江分校指出，為協助社大老師及在地學校推動「台江學」，大家前往十三佃社區博物館走讀，希望將在地知識化為教材，結合社區大廟與河川水圳成為在地特色課程，發展在地的公民學習行動，守護家鄉。
台江分校老師康峻溢說，認識台江十六寮，在教學上也可以與學生分享台江有哪幾寮，有什麼特色，當老師要先來親身體驗一下，將來才好思考課堂上如何融入教學。
社大郭姓學員則說，雖然自己是台南人，但都不知道很多地區的風土民情，其實每個地區都有獨特的文化，台江流域學校的課程很好，每次去看不同的庄頭故事，令人收穫滿滿。
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