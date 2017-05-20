| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

戶外上學去！ 社大台江分校走讀公親寮

2017-05-20  21:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南社大台江分校結合在地學校、大廟，規劃一系列的台江流域學校課程，今天21位師生在公親里長王金樹的陪伴下，走讀公親寮拜溪墘及曾文溪排水線的生態人文故事，喜看公親寮魚木開花，同時踏查台江流域信仰，以及對水患治理問題交換觀點。

陪伴學生參與台江流域學校課程的長安國小校長張隆慶表示，希望能夠多了解學區裡面庄頭的人文歷史，這是師長們的「基本功課」，未來將邀請更多老師一起討論台江本土教育的規劃跟討論，列進校本課程。

社大台江分校指出，為協助社大老師及在地學校推動「台江學」，大家前往十三佃社區博物館走讀，希望將在地知識化為教材，結合社區大廟與河川水圳成為在地特色課程，發展在地的公民學習行動，守護家鄉。

台江分校老師康峻溢說，認識台江十六寮，在教學上也可以與學生分享台江有哪幾寮，有什麼特色，當老師要先來親身體驗一下，將來才好思考課堂上如何融入教學。

社大郭姓學員則說，雖然自己是台南人，但都不知道很多地區的風土民情，其實每個地區都有獨特的文化，台江流域學校的課程很好，每次去看不同的庄頭故事，令人收穫滿滿。

廣告
  • 台南社大台江分校規劃一系列的台江流域學校課程，師生走讀公親寮故事。（記者洪瑞琴攝）

    台南社大台江分校規劃一系列的台江流域學校課程，師生走讀公親寮故事。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南社大台江分校規劃一系列的台江流域學校課程，師生走讀公親寮，觀察魚木老樹生長情況。

    台南社大台江分校規劃一系列的台江流域學校課程，師生走讀公親寮，觀察魚木老樹生長情況。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台江 台江社大
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：戶外上學去！ 社大台江分校走讀公親寮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.