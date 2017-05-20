建德宮「宴王」 李府千歲賞冰雕吃鱷魚
2017-05-20 20:17
建德宮宴王儀式，請冰雕師做出巨大的金雞冰雕。（記者林宜樟攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕明天是台灣傳統王爺信仰李府千歲誕辰，布袋鎮過溝建德宮今晚舉辦盛大的祀宴祝壽大典，敬獻者上海好味道小籠湯包創辦人陳群英請來從事冰雕30餘年，曾在馬來西亞國際蔬果雕比賽中拿下特金獎的冰雕師陳天賞，雕刻大型雙雞冰雕藝術品，晶瑩剔透的作品在燈光下展示，許多信眾爭搶拍照。
過溝建德宮董事長陳國偉說，被稱為「大王爺」的李府千歲誕辰遶境，是建德宮年度一大盛事，今晚盛宴後，明天廟方則將進行遶境慶典；李府千歲誕辰遶境已有百年歷史，「宴王」過去都在廟內舉辦，8年前擴大辦理時，出身過溝的陳群英為回饋地方，結合餐飲技藝，展示冰雕、果雕，宗教儀式結合成為藝術饗宴。
建德宮宴王儀式，在座位上擺放金紙，讓王爺們入座享用宴席；陳群英說，今年請總舖師郭春發製作36道大菜，有鱷魚等罕見食材，宴王儀式中少見；為讓餐飲學生能有展現長才機會，並請來萬能工商餐飲管理科學生進行調酒表演，加上冰雕秀，讓今晚「宴王」有如食藝展。
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建德宮的宴王儀式，烹煮鱷魚料理給神明享用。（記者林宜樟攝）
布袋建德宮舉辦盛大的宴王儀式。（記者林宜樟攝）
萬能工商調酒隊表演。（記者林宜樟攝）
曾獲國際金獎的冰雕師陳天賞。（記者林宜樟攝）
建德宮宴王儀式，請冰雕師做出巨大的金雞冰雕。（記者林宜樟攝）
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