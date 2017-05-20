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平信掛號郵資調漲 最快7月底可上路

2017-05-20  19:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕至今已26年未調整的中華郵政郵資，交通部已於這週核定中華郵政公司提報的方案，平信郵資最低從5元擬漲至8元，2.5元郵票會去除5角漲為5元，掛號則從25元調整為30元；中華郵政公司表示，方案內容交通部至今沒說需更動，應該就是照這個案子核定。後續因還須進行系統調整、重設參數、印製新郵票等，不過中華郵政公司都已在進行當中，交通部認為最快應該7月底前可望上路。

賀陳旦日前表明交通部立場是支持調整郵資但須小心把關，且各界對於郵資需調整的基本原則大致都認同，而調整後的郵資與國外相比並未較高。中華郵政公司表示，經過評估後認為對民眾影響不大，現在連同信用卡、電話帳單等信件，平均每人1年寄不到9封信，郵資調整後1年增加的費用還不到1個便當。

交通部官員表示，交通部核定的只有專營權方面，就是信函、郵簡、明信片的價格，不過因為這個案子是密件，上面三令五申說沒有正式公告前絕對不能對外講；不過現在中華郵政公司都已在進行相關作業，系統重設及印製郵票大約需一個月的時間，郵資調整前各地郵局都會對外公告約1個月，但確切實施日期現在還無法確定。

至於大賣場、百貨公司寄送的宣傳DM這類大宗郵件折扣是否會一併縮減，中華郵政公司表示，現在中華郵政還是有很多大宗郵件客戶有用郵需求，現階段還不宜讓他們受到太大衝擊；所以這波調整方案中並不會減少大宗郵件的折扣，但長遠來說折扣一定會慢慢減少。

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  • 交通部已核定郵資調整方案，未來平信價格最低從5元擬漲至8元。（資料照，記者蕭玗欣攝）

    交通部已核定郵資調整方案，未來平信價格最低從5元擬漲至8元。（資料照，記者蕭玗欣攝）

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