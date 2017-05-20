高鐵贈票 竹縣47名聾啞人士暢遊嘉義
2017-05-20 20:01
［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣聾啞福利協進會獲台灣高鐵公司贈票，47名聾啞人士今天一早興高采烈地搭乘高票前往嘉義，參觀故宮南院以及高跟鞋教堂、布袋港等景點，體驗現代化的交通運具，也感受到社會的關懷。
新竹縣聾啞福利協進會總幹事曾庭葳表示，協會成員們得知即搭乘高鐵出遊，個個喜出望外，行前十分期待，非常感謝高鐵公司提供這次貼心且溫馨的機會，讓他們體驗到輕鬆、愉快的高鐵之旅，豐富人生的旅程。
李伯伯等人特別以手語傳達對高鐵的喜愛，以及第一次搭高鐵的愉快心情！
高鐵公司表示，希望藉由贊助聾啞人士體驗現代化的交通運具及高鐵貼心舒適的服務，發揮拋磚引玉的作用，提升社會關注，幫助他們融入人群、感受到社會的關懷與溫馨。
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