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可愛動物園區說明會沒開成 超萌毛小孩宣導片曝光

2017-05-20  19:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今在溪州國小舉辦可愛動物教育園區興建說明會，由於民眾抗議爆發肢體流血衝突，說明會沒開成，使得縣府製作好的園區3D工程3D影像，現場無法播放，儘管如此，約3分44秒的影片上傳網路，網友們看了畫面，被影像中的可愛的「毛小孩」貓狗動物吸引，一掃對流浪犬貓的刻板印象。

影片中，介紹可愛動物園區選址在彰化縣溪州鄉東州村和溪州村交界處，規劃面積約1.3公頃，土地為台糖所有的特定農業區農牧用地，基地設計成三角形，坐落在溪州公園東側，緊鄰彰103鄉道。可愛動物園區除了規劃毛小孩的休息區和運動區，也將採用玻璃窗櫥窗，讓民眾欣賞毛小孩進而提高領養意願。

相關影音（彰化縣府提供）

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  • 小貓咪模樣超萌討人喜歡。（記者張聰秋翻攝）

    小貓咪模樣超萌討人喜歡。（記者張聰秋翻攝）

  • 可愛動物園區規劃毛小孩的休息區和運動區。（記者張聰秋翻攝）

    可愛動物園區規劃毛小孩的休息區和運動區。（記者張聰秋翻攝）

  • 可愛動物園區規劃用玻璃窗櫥窗感覺，讓民眾欣賞毛小孩進而提高領養意願。（圖記者張聰秋翻攝）

    可愛動物園區規劃用玻璃窗櫥窗感覺，讓民眾欣賞毛小孩進而提高領養意願。（圖記者張聰秋翻攝）

  • 縣府選址可愛動物園區工程模擬畫面。（記者張聰秋翻攝）

    縣府選址可愛動物園區工程模擬畫面。（記者張聰秋翻攝）

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相關關鍵字： 可愛動物教育園區 宣導片 彰化 毛小孩
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