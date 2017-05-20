可愛動物園區說明會沒開成 超萌毛小孩宣導片曝光
2017-05-20 19:53
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今在溪州國小舉辦可愛動物教育園區興建說明會，由於民眾抗議爆發肢體流血衝突，說明會沒開成，使得縣府製作好的園區3D工程3D影像，現場無法播放，儘管如此，約3分44秒的影片上傳網路，網友們看了畫面，被影像中的可愛的「毛小孩」貓狗動物吸引，一掃對流浪犬貓的刻板印象。
影片中，介紹可愛動物園區選址在彰化縣溪州鄉東州村和溪州村交界處，規劃面積約1.3公頃，土地為台糖所有的特定農業區農牧用地，基地設計成三角形，坐落在溪州公園東側，緊鄰彰103鄉道。可愛動物園區除了規劃毛小孩的休息區和運動區，也將採用玻璃窗櫥窗，讓民眾欣賞毛小孩進而提高領養意願。
相關影音（彰化縣府提供）
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