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檢舉過期鮑魚改標 可望獲336萬以上檢舉獎金

2017-05-20  19:53

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府衛生局查獲南屯區宏碩海產公司涉改標過期冷凍鮑魚，衛生局今決議開罰480萬元，據台中市衛生局表示，檢舉人可望獲得336萬元以上獎金。

台中市衛生局18日與地檢署、保七警察及衛福部食品藥物管理署等單位到宏碩海產公司稽查，查獲業者將逾期冷凍鮑魚改標，達1萬2290餘公斤，衛生局今決議開罰480萬元。

綜合媒體報導，台中市衛生局指出，將發給檢舉人「罰鍰實收金額」70%的獎金。另因檢舉人若曾是被檢舉人的受僱人，將可獲發「吹哨者獎金」，且視檢舉內容及對案件查獲的貢獻程度，也有機會獲得10萬元以上、200萬元以下獎金，因此檢舉人可望獲得336萬元以上獎金。

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  • 台中市衛生局持續稽查賣場餐廳，不過現場並未發現宏碩公司該批逾期產品。（衛生局提供）

    台中市衛生局持續稽查賣場餐廳，不過現場並未發現宏碩公司該批逾期產品。（衛生局提供）

  • 宏碩海產逾期鮑魚涉改標，台中市衛生局開罰480萬元。（資料照，衛生局提供）

    宏碩海產逾期鮑魚涉改標，台中市衛生局開罰480萬元。（資料照，衛生局提供）

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