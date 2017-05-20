南台灣第1個護理工會 520成立
2017-05-20 19:52
台灣護師醫療產業工會於輔英科大成立。（記者黃旭磊攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］南臺灣第1個護理產業工會於520當天成立。
台灣護師醫療產業工會今天於輔英科大成立，上百名護理從業人員到場，喊出「520，我愛護師我愛你」等口號，籌備人員在1個月前訴求團結捍衛護理權益、翻轉護理勞動惡化及攜手守護專業尊嚴，收到數百名護理師線上報名參加。
召集人陳玉鳳說，全台領照護理師有27萬226人，實際投入工作僅有15萬7千940人，不及6成，護理人力缺口增大，照護品質卻逐漸崩壞，尤其過去資源重北輕南，薪資北高南低，需要成立工會維護南部護理師權益。
工會表示，成立首件任務是促進勞資對話，爭取線上護理人員權益，特別是照顧病人合理人力比（護病比）。
成員透露，許多護理師另一半主動擔任志工，而縉展法律事務所所長蔡坤展律師，自願擔任義務律師，提供法律諮詢與協助，也有軍人弟兄不辭勞苦幫忙女友，更有不少民眾及企業人士打氣。
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