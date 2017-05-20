台團領隊法國遇搶 外交部：這些地方更危險

2017-05-20 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕有台灣旅行團領隊在法國巴黎遇搶，外交部指出，巴黎地區因恐攻和槍擊案被列為黃色警示，此外全球還有25個列為紅色警示的地區，呼籲民眾不宜前往。

被外交部「國外旅遊警示分級表」列為紅色警示「不宜前往」的國家，亞太地區包括曾發生輻射外洩的日本福島，以及「伊斯蘭解放陣線」活動的菲律賓民答那峨島中西部地區；西亞的阿富汗、伊朗、伊拉克、以色列、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、敘利亞、土耳其、烏克蘭、葉門等10國也因恐攻、戰爭等因素，被列為不宜前往地區。

此外，非洲蘇丹、幾內亞等13國也因政治局勢不穩及伊波拉疫情，被列為不宜前往地區。全球還有27處屬於「橙色警示」地區，需要高度小心，若非必要應避免前往旅行，包括印度巴基斯坦邊境、北韓、泰國南疆等國家。

雖然法國大巴黎、尼斯至坎城等地區僅列為黃色警示，需注意旅遊安全，旅行公會發言人李奇嶽提醒民眾，歐洲國家搶案及竊案頻傳，到法國巴黎、義大利羅馬、西班牙及荷蘭的觀光大城旅遊，尤其在人多的機場、地鐵站，都必須特別留意隨身包包。