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好文青！ 新竹跨世代詩文對話藝文饗宴

新竹高中原民社學生與詩人楊佳嫻共同創作新詩「沿著水聲回家」，以原民孩童視角詮釋父子關係，呼應楊佳嫻「父親在頭前溪」作品中的父母之情，也將泰雅古調與原民狩獵情境融入創作。（記者廖雪茹攝）

2017-05-20  19:21

［記者廖雪茹／新竹報導］初夏午后，新竹縣文化局戶外環形文化廣場，今天有一場「青春在讀詩」的活動，張香華等多名詩人與學子同台，輪番以詩文朗讀呼應，吸引許多親子和藝文好愛者共襄盛舉。

這場別出心裁的詩歌吟唱活動，為今年台積心築藝術季的社區活動之一，與IC之音聯手舉辦，今天下午4點起登場，由作家許悔之主持。包括詩人張香華、劉克襄、楊佳嫻、林德俊等人，現身分享詩文作品，歌手羅思容演唱國內第一位客籍女詩人-杜潘芳格的作品、音樂製作人黃介文的組曲。

新竹高中原民社學生與詩人楊佳嫻，共同創作新詩「沿著水聲回家」，以原民孩童視角詮釋父子關係，一面呼應楊佳嫻「父親在頭前溪」作品中的父母之情，一面將泰雅古調與原民狩獵情境融入創作。

建功高中則是以詩人林德俊詩作「名片交換論」為基底，創作出車站版、大都會與校園版兩首全新作品，前者嘗試從熙來攘往的人群中，找尋社會各階層縮影；後者以對比手法，將校園人生勝利組與都市人生失敗組，交織成一首令人動容的作品。

此外，六家高中學生以法、德、日、西文，朗讀包括「放牛班的孩子」、「野玫瑰」、「畝傍山橿原」，及聶魯達20首情詩中的「在此我愛你」等詩作，展現出年輕世代跨領域結合文學、音樂的能量。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，過去4個仲夏，與IC之音先後舉辦「文學列車」文學走讀和參訪活動；今年，「青春在讀詩」透過跨世代、跨社群及跨文化主題設計朗讀作品，希望能帶動文學發展風潮。

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  • 初夏午后，新竹縣文化局戶外環形文化廣場，今天有一場「青春在讀詩」的活動，知名詩人與學子同台，輪番以詩文朗讀呼應，吸引許多親子和藝文好愛者共襄盛舉。（記者廖雪茹攝）

    初夏午后，新竹縣文化局戶外環形文化廣場，今天有一場「青春在讀詩」的活動，知名詩人與學子同台，輪番以詩文朗讀呼應，吸引許多親子和藝文好愛者共襄盛舉。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹高中原民社學生與詩人楊佳嫻，共同創作新詩「沿著水聲回家」，以原民孩童視角詮釋父子關係，並將泰雅古調與原民狩獵情境融入創作。（記者廖雪茹攝）

    新竹高中原民社學生與詩人楊佳嫻，共同創作新詩「沿著水聲回家」，以原民孩童視角詮釋父子關係，並將泰雅古調與原民狩獵情境融入創作。（記者廖雪茹攝）

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