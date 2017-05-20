南投徵才活動 股王大立光最搶手

2017-05-20 19:05

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府今日舉辦「鴻運當投．創薪機」就業博覽會，尤以首度參與徵才活動的股王大立光電公司最受青睞，求職者個個躍躍欲試，希望能有機會成為股王企業中的一份子。

此次徵才活動在南投會展中心舉行，吸引49家廠商參與，提供約2000個工作機會，其中，股王大立光電公司提供115個職缺，工作地點位在台中廠，光是作業員、品管員月薪就從26K至38K不等，工程師則依學經歷面談，條件相當優渥，加上目前股價居高不下，可說是當紅炸子雞，成為求職者心目中最嚮往的公司之1。

此次職缺除了電子、醫院、食品、休閒飯店、環保等工作以外，因應多元長照市場，縣內護理之家、安養中心等社福機構，也到場招募照顧服務員、居家服務員、護理人員等相關工作人員，也是此次徵才活動的一大特點。

南投縣長林明溱指出，不管是製造業、服務業或高科技產業，講究的是實力，建議待業民眾要養成「先求有、再求好」的求職觀念，相信只要腳踏實地做好本份，累積工作經驗與技能，日後一定會有更好的升遷發展機會。