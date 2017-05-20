| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

南投徵才活動 股王大立光最搶手

2017-05-20  19:05

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府今日舉辦「鴻運當投．創薪機」就業博覽會，尤以首度參與徵才活動的股王大立光電公司最受青睞，求職者個個躍躍欲試，希望能有機會成為股王企業中的一份子。

此次徵才活動在南投會展中心舉行，吸引49家廠商參與，提供約2000個工作機會，其中，股王大立光電公司提供115個職缺，工作地點位在台中廠，光是作業員、品管員月薪就從26K至38K不等，工程師則依學經歷面談，條件相當優渥，加上目前股價居高不下，可說是當紅炸子雞，成為求職者心目中最嚮往的公司之1。

此次職缺除了電子、醫院、食品、休閒飯店、環保等工作以外，因應多元長照市場，縣內護理之家、安養中心等社福機構，也到場招募照顧服務員、居家服務員、護理人員等相關工作人員，也是此次徵才活動的一大特點。

南投縣長林明溱指出，不管是製造業、服務業或高科技產業，講究的是實力，建議待業民眾要養成「先求有、再求好」的求職觀念，相信只要腳踏實地做好本份，累積工作經驗與技能，日後一定會有更好的升遷發展機會。

廣告
  • 南投縣府舉辦「鴻運當投、創薪機」就業博覽會，股王大立光電公司令求職者躍躍欲試。（記者謝介裕攝）

    南投縣府舉辦「鴻運當投、創薪機」就業博覽會，股王大立光電公司令求職者躍躍欲試。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣府舉辦「鴻運當投、創薪機」就業博覽會，許多民眾也把握機會尋找適合自己的工作。（記者謝介裕攝）

    南投縣府舉辦「鴻運當投、創薪機」就業博覽會，許多民眾也把握機會尋找適合自己的工作。（記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南投 就業博覽會 徵才
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：南投徵才活動 股王大立光最搶手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.