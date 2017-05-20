湖口國小歡慶110歲 91歲校友光榮展示全勤獎
2017-05-20 18:50
［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣歷經3個不同時代的湖口國小，今天歡慶110歲生日，91歲校友葉金福光榮展示6張全勤「賞狀」，勉勵小小學弟妹們把握時光；校方則利用食農教育，學生體驗農事收成的稻穀爆米香，作為回贈校友的紀念品，別具意義。
湖口國小校慶今天上午由太鼓和社區表演揭開序幕。校長潘淑華表示，該校於1907年（民國前5年）創校，歷經清朝光緒、日治時代到民國，歷史悠久。縣長邱鏡淳也到場與師生同歡，並致贈校方「培德育才」匾額祝賀。
為了讓學生了解學校的遷變，學習飲水思源，懂得感恩，特別邀請耆老校友回母校說故事，包括建造於日治時期的庭園水池和神社；其中，神社拆除後，遺址僅留下高台和御手洗（洗手槽），基座階梯後來改造成大象溜滑梯。
校友葉金福帶著日治時期昭和11到16年間的全勤「賞狀」回母校，他說，小學6年風雨無阻，從不缺課，所以每年獲頒全勤獎，自己也覺得很光榮，後來他曾在農會、鐵路局等單位服務，每天都不敢懈怠，努力地做好份內工作，他覺得應該都是這六張獎狀所帶給他的啟示。
為了接迎校慶，校方安排系列活動，包括利用食農教育，由湖口鄉農會輔導學生種植的台農71號稻米，作為爆米香的食材，讓老校友懷舊，並帶回家享用，還有學生手作陶碗，提供最佳文創紀念品；另外，也邀請多名校友藝術家展出有攝影、書法、寫作及繪畫等作品；還有傑出校友余金榜博士專題演講等。
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