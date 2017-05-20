活用農村文化 鹽水竹埔端出竹陀螺促進觀光

坐輪椅的阿公也排隊擲筊。（記者楊金城攝）

2017-05-20 18:54

〔記者楊金城／台南報導〕鹽水竹埔社區今天起連2天舉辦活用社區歷史文化促進產業活化活動，在信仰中心張聖宮登場，有擲筊、古早童玩竹陀螺，並推出農特產品展售會、番茄炒飯、番茄果醬DIY等，提升社區產業發展、農業觀光旅遊。

鹽水區長呂煌男說，竹埔社區推動農村再生計畫多年，將竹埔社區營造為樂活農村，因社區保留不少三合院聚落和農村文化，如果能將社區歷史文化結合在地產業、農遊，將有助發展社區經濟，讓社區永續經營，希望吸引更多年輕人返鄉。

竹埔端出古早童玩竹陀螺，打陀螺後發出嗡嗡聲，也讓親子體驗彩繪竹陀螺，社區另表演鄉土劇，還有古早大餅、當地特產番茄炒飯免費品嘗。

社區理事長周忠信說，奉祀張公法主的張聖宮是竹埔信仰中心，社區舉辦擲筊比賽，大家同樂，參加獎就有爆米香，6聖筊以上有腳踏車，現場準備13輛自行車，讓擲筊很熱鬧，居民排隊連坐輪椅的阿公也要參加擲筊。

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