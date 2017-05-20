明多雲到晴 中南部山區留意午後雷陣雨
2017-05-20 20:53
明（21）天白天水氣減少，全台各地大都是多雲到晴的好天氣，溫度將會比今天升高一些。（資料照，記者蔡宗憲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕北移的南方雲系在今晚後影響將逐漸減弱，明（21）天白天水氣減少，全台各地大都是多雲到晴的好天氣，溫度將會比今天升高一些。這樣暖熱的穩定天氣將持續至下週二，提醒要多補充水分並注意防曬。
根據《中央氣象局》與《天氣風險公司》的天氣預報，明天全台各地以多雲到晴的天氣為主，不過迎風面的東部、基隆北海岸、大臺北山區以及大台北東側仍有短暫陣雨。太陽露臉，中南部山區，也有午後雷陣雨的機率。另外，明天北部、東半部和恆春半島沿海，有可能出現2到3米的浪高，提醒至海邊遊玩須特別注意安全。
溫度方面，由於太陽從雲中露臉，溫度將上升，而偏南風帶來暖濕的空氣，會讓人有悶熱的體感。明天北部高溫28到31度，中南部高溫31到33，東部高溫28到30度，外島高溫26到30度。
紫外線指數的方面，明天台北、基隆、宜蘭、花蓮以及馬祖為高量級，其他地區皆為過量級。提醒外出遊玩或參加國中會考，要注意防曬並多補充水分。
空氣品質的方面，明天中南部為對敏感族群不健康的橘色警戒。北部以及外島地區為普通，宜蘭花東為良好。
氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中表示，明天的天氣狀況將持續兩天，下週二（23）大氣狀況又會變得不太穩定，午後雷陣雨將活躍起來。
太陽從雲中露臉，偏南風帶來暖濕的空氣，會讓人有悶熱的體感。（圖擷取自中央氣象局）
台北、基隆、宜蘭、花蓮以及馬祖為高量級，其他地區皆為過量級。（圖擷取自中央氣象局）
空氣品質的方面，中南部為對敏感族群不健康的橘色警戒。（圖擷取自環境保護署）
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